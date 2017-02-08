В АНО готовы к поиску политического решения конфликта в Колумбии

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БОГОТА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) готова к поиску политического решения конфликта с властями Колумбии. Об этом сообщил во вторник Пабло Бельтран, глава делегации АНО на переговорах с колумбийским правительством на церемонии открытия мирных переговоров в Кито (Эквадор).
"Правительство (президента Колумбии Хуана Мануэля) Сантоса нас пригласило на переговоры и мы готовы найти политическое решение конфликта", - заявил он.
"Пятый пункт повестки переговоров гласит, что необходимо устранить насилие как средство политической борьбы. В прошлом году в Колумбии каждые три дня убивали по одному "социальному лидеру" (активистов, принадлежащих в основном к левым движениям), - отметил Бельтран. - Реальность состоит в том, что убивают только активистов альтернативных и левых политических движений".
По его словам, полицейскими мерами эту волну насилия не остановить. "Необходима воля для политического решения конфликта. Мы готовы принять на себя ответственность за события, происходившие в ходе конфликта и ожидаем, что лидеры другой стороны сделают то же самое. Мы призываем колумбийцев мобилизоваться ради достижения мира", - добавил Бельтран.
18 января этого года по результатам встречи в столице Эквадора делегации правительства Колумбии и повстанцев из АНО было достигнуто соглашение о начале 7 февраля переговоров о мире. После заключения договоренностей о мире между "Революционными вооруженными силами Колумбии" (РВСК) и правительством республики АНО осталась единственной повстанческой группировкой, действующей в стране.