ООН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН осудила теракт у здания Верховного суда в Афганистане, в результате которого погиб по меньшей мере 21 человек. Как сообщил во вторник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, этому нападению нет оправдания, и виновные в нем должны понести ответственность за свои действия.

"Неизбирательные нападения, жертвами которых становятся гражданские лица, в том числе сотрудники судебных органов власти, являются нарушением международного гуманитарного права и не имеют оправданий. Те, кто стоят за взрывом и другими подобными отвратительными действиями, должны быть привлечены к правосудию", - сказал Дюжаррик.

Совет Безопасности ООН принял заявление для печати, в котором назвал теракт "чудовищным и подлым" и выразил соболезнования семьям жертв. Члены СБ подчеркнули, что терроризм является преступлением, какие бы цели ни преследовал, и "не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью или этнической группой".

В Совбезе высказали серьезную обеспокоенность угрозой, которую представляют движение "Талибан", террористические организации "Аль-Каида" и "Исламское государство" (все три запрещены в РФ) для населения Афганистана, национальных сил безопасности и международного присутствия в стране, а также призвали все государства сотрудничать с Кабулом в привлечении ответственных за теракты к правосудию.

По информации Agence France-Presse, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на автостоянке перед зданием Верховного суда Афганистана. По последним данным, в результате нападения по меньшей мере 21 человек погиб и более 40 получили ранения. Большинство жертв являются сотрудниками Верховного суда.

Ранее на этой неделе ООН сообщила, что в 2016 году в Афганистане погибли и получили ранения около 11,5 тысячи мирных жителей, что стало рекордным показателем с 2009 года, когда всемирная организация начала вести такую статистику. При этом число людей, которые стали жертвами терактов, совершенных "Исламским государством", за год увеличилось в 10 раз.