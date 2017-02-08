Трамп обсудил с премьером Испании борьбу с ИГ и значение НАТО

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп обсудил усилия по ликвидации террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и значение НАТО во вторник во время телефонного разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Об этом говорится в распространенном сообщении Белого дома.

"Лидеры (обеих стран) обсудили общие приоритетные задачи, включая усилия по ликвидации ИГ. Президент подтвердил приверженность США НАТО и подчеркнул важное значение того, чтобы все члены альянса несли свою долю расходов на оборону", - отметили в Белом доме.

Трамп и Рахой "согласились продолжать тесное сотрудничество в сферах безопасности, экономики и борьбы с терроризмом". Американский президент указал на "крепкие партнерские двусторонние отношения по широкому кругу представляющих взаимный интерес вопросов" между двумя странами.

Ранее пресс-служба Рахоя сообщила, что в ходе 15-минутного разговора премьер "выразил готовность развивать хорошие отношения с новой американской администрацией". Председатель правительства также выразил уверенность в том, что необходимо содействовать устойчивому экономическому росту в Испании и Европе, который бы позволил создавать новые рабочие места и сократить разрыв в уровне социального неравенства. Он отметил, что Испания может стать "посредником США в Европе, Латинской Америке, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке".