Трамп обвинил демократов в препятствовании работе его администрации

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в создании помех для работы его администрации и чрезмерном затягивании процедуры одобрения на государственные посты избранных им кандидатов. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Это позор, что все члены моей администрации еще не на местах, самая долгая задержка в истории нашей страны. Помехи со стороны демократов!", - говорится в сообщении.
It is a disgrace that my full Cabinet is still not in place, the longest such delay in the history of our country. Obstruction by Democrats!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 February 2017
После более чем двух недель с момента вхождения президента в должность Конгрессом США одобрены лишь шесть кандидатов на руководящие должности в администрации из 20 представленных Трампом.
Ранее были утверждены кандидатуры министров обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, а также госсекретаря и постоянного представителя при ООН.