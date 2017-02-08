Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп обвинил демократов в препятствовании работе его администрации

Международная панорама
8 февраля, 4:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Речь идет о затягивании процедуры одобрения на государственые должности кандидатов, избранных американским лидером
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в создании помех для работы его администрации и чрезмерном затягивании процедуры одобрения на государственные посты избранных им кандидатов. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Это позор, что все члены моей администрации еще не на местах, самая долгая задержка в истории нашей страны. Помехи со стороны демократов!", - говорится в сообщении.

После более чем двух недель с момента вхождения президента в должность Конгрессом США одобрены лишь шесть кандидатов на руководящие должности в администрации из 20 представленных Трампом.

Ранее были утверждены кандидатуры министров обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, а также госсекретаря и постоянного представителя при ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: администрация США ищет нового директора Белого дома по коммуникациям
2
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"
3
Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером началось в США
6
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама