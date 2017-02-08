Министры обороны США и Мексики обсудили укрепление отношений в военной сфере

В ДНР представили поэтапный план прекращения огня и разведения сил в ДонбассеМеждународная панорама 8 февраля, 7:12
Дубль Тарасенко и гол Барбашева помогли "Сент-Луису" разгромить "Оттаву" в матче НХЛСпорт 8 февраля, 7:00
Два гола Кучерова с передач Наместникова помогли "Тампе" победить "Лос-Анджелес" в НХЛСпорт 8 февраля, 6:33
Guardian: Катар тратит $500 млн в неделю на проекты ЧМ-2022 по футболуСпорт 8 февраля, 6:22
Взятки от Odebrecht могли быть использованы в предвыборной кампании президента КолумбииМеждународная панорама 8 февраля, 5:49
Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Каролину" в НХЛСпорт 8 февраля, 5:40
Трамп рассказал, что спит менее пяти часов в суткиМеждународная панорама 8 февраля, 5:04
Фестиваль итальянской эстрадной песни стартовал в Сан-РемоКультура 8 февраля, 4:37
СМИ: власти Канады выделят $282,9 млн на поддержку компании BombardierЭкономика и бизнес 8 февраля, 4:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Мексики Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда обсудили укрепление отношений в военной сфере во вторник во время телефонного разговора. Об этом говорится в распространенном заявлении оборонного ведомства США.
Министры отметили "приверженность обеих стран к усилению тесных двусторонних отношений в сфере обороны". Мэттис также "выразил восхищение растущим лидерством Мексики в регионе". В разговоре участвовал и министр военно-морского флота Мексики Видаль Соберон Санс.