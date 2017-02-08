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Министры обороны США и Мексики обсудили укрепление отношений в военной сфере

Международная панорама
8 февраля, 6:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Глава Пентагона Джеймс Мэттис также "выразил восхищение растущим лидерством Мексики в регионе"
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ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Мексики Сальвадор Сьенфуэгос Сепеда обсудили укрепление отношений в военной сфере во вторник во время телефонного разговора. Об этом говорится в распространенном заявлении оборонного ведомства США.

Министры отметили "приверженность обеих стран к усилению тесных двусторонних отношений в сфере обороны". Мэттис также "выразил восхищение растущим лидерством Мексики в регионе". В разговоре участвовал и министр военно-морского флота Мексики Видаль Соберон Санс.

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