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Суд Нью-Йорка рассмотрит дело арестованных россиян Карпенко и Крутилина 21 февраля

Международная панорама
8 февраля, 10:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
33-летний Дмитрий Карпенко и 27-летний Алексей Крутилин обвиняются в незаконном экспорте технологий из США в РФ
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НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Суд Восточного округа американского штата Нью-Йорк рассмотрит дело двух россиян, арестованных в прошлом году в Денвере (штат Колорадо) за незаконный экспорт технологий из США в РФ, 21 февраля. Об этом свидетельствуют материалы из базы данных судебной системы Соединенных Штатов, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

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33-летний Дмитрий Карпенко и 27-летний Алексей Крутилин были переведены из Денвера в Нью-Йорк в прошлом году. Рассмотрение их дела несколько раз переносилось. В настоящий момент россияне содержатся под стражей в нью- йоркском районе Бруклин.

Время на размышление

Классификация предстоящего 21 февраля судебного заседания указывает на то, что американский судья предоставил Карпенко и Крутилину, а также стороне обвинения дополнительное время, чтобы все взвесить и попытаться достичь компромисса до начала процесса, сообщил корр. ТАСС нью-йоркский адвокат Аркадий Бух.

"Есть два варианта. Судья дал сторонам возможность договориться о том, что россияне признают свою вину. Первый вариант: они не договорятся и тогда будет определен график процессуальных действий с конечной целью провести суд присяжных. Второй вариант: обвиняемые согласятся признать себя виновными, заодно соглашаются сотрудничать с прокуратурой и работать на американское правительство", - считает юрист, который не представляет интересы россиян в суде и высказывал свою точку зрения на основе опыта работы в США.

"Обычно второй вариант означает, что судья констатирует отсутствие договоренности и обязывает прокуратуру изложить суть обвинения в петиции к определенному сроку. Потом свою позицию надлежит изложить защите, затем стороны обмениваются этими материалами. К зиме позиции еще раз обсуждаются в суде, чтобы в дальнейшем не возникало дополнительных вопросов. И под новый год начинается суд присяжных", - пояснил Бух.

Обвинительное заключение

Карпенко и Крутилин были арестованы в Денвере, а их соучастник - натурализованный гражданин США Алексей Барышефф - в Нью-Йорке. Им инкриминируется "сговор с целью приобрести технологически новейшую микроэлектронику у производителей и поставщиков в США с целью экспортировать этот товар в Россию". При этом арестованным вменяются в виду действия "в обход системы лицензирования, разработанной правительством (Соединенных Штатов) для контроля над экспортом" такой продукции.

Как пояснили в прокуратуре, Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт и реэкспорт продукции ряда категорий, способных "внести значительный вклад в военный потенциал других государств и распространение ими вооружений". "Отправленная в Россию микроэлектроника включала" устройства, "часто применяемые в военном оборудовании широкого спектра, в том числе в радарах и системах наблюдения, системах наведения ракет". Период противоправной деятельности - с 1 февраля 2015 года по 5 октября 2016 года.

Позднее в материалы прокуратуры были включены данные о попытке проникнуть на военную базу США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) и попытках подкупа частных предпринимателей. По мнению адвоката Буха, власти США в данном случае действовали "по отработанной схеме". "От обвиняемых требуют признать вину, угрожая в обратном случае добавить еще более серьезные статьи обвинения. Закручивание гаек", - прокомментировал юрист.

Россияне содержатся центре предварительного заключения Бруклина. В случае признания виновными каждому грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн долларов.

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