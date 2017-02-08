Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сеуле почтили память русского дипломата и востоковеда Сергея Чиркина

Международная панорама
8 февраля, 7:10 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
В мероприятии принял участие посол РФ в Республике Корея Александр Тимонин
Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Поминальная служба и церемония возложения цветов, посвященные памяти русского дипломата Сергея Чиркина, прошли в среду на сеульском кладбище для иностранцев "Янхвачжин". В мероприятии приняли участие посол России в Республике Корея Александр Тимонин, сотрудники дипмиссии, представители российских загранучреждений, учащиеся средней школы при посольстве, а также проживающие в стране соотечественники. Мероприятие приурочено к отмечаемому в РФ 10 февраля Дню дипломатического работника.

"Сегодня мы вновь собрались у могилы русского дипломата и востоковеда Сергея Виссарионовича Чиркина, чтобы отдать долг памяти этому замечательному человеку, который многое отдал, служа России. Он не был широко известным дипломатом, но его жизнь и работа являются образцом для нас", - отметил посол.

В выступлении перед собравшимися Тимонин рассказал о непростом жизненном пути и основных вехах профессиональной деятельности Чиркина, отстаивавшего интересы России в Корее и других странах. В числе заслуг дипломата - организация переноса во Владивосток праха героически погибших моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", погибших вблизи Чемульпо (ныне Инчхон) в неравном бою с японской эскадрой в первый день русско-японской войны 27 января 1904 года.

"Жизнь этого человека завершилась в Корее, и поэтому только нам предоставлена возможность посещать его могилу ежегодно в связи с Днем дипломатического работника, отмечаемого в эти дни в России. Это стало доброй традицией, свидетельствующей, что мы чтим и помним наших соотечественников, которые закончили свой жизненный путь на чужбине, высоко ценим их служение родине, их патриотизм, и они всегда будут для нас примером", - резюмировал посол.

Чиркин родился в 1879 году в Санкт-Петербурге, закончил университет и учебное отделение восточных языков при МИД Российской Империи. Работал во многих странах, в том числе в Иране, Индии. После Октябрьской революции 1917 года проживал в эмиграции в Корее, преподавал русский язык в университете. Скончался в Сеуле в 1943 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: участник "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в Тольятти
2
CNN: администрация США ищет нового директора Белого дома по коммуникациям
3
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"
4
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия
5
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
6
Пентагон не фиксирует крупных передвижений российских войск у границы с Украиной
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама