В Сеуле почтили память русского дипломата и востоковеда Сергея Чиркина

СЕУЛ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Поминальная служба и церемония возложения цветов, посвященные памяти русского дипломата Сергея Чиркина, прошли в среду на сеульском кладбище для иностранцев "Янхвачжин". В мероприятии приняли участие посол России в Республике Корея Александр Тимонин, сотрудники дипмиссии, представители российских загранучреждений, учащиеся средней школы при посольстве, а также проживающие в стране соотечественники. Мероприятие приурочено к отмечаемому в РФ 10 февраля Дню дипломатического работника.

"Сегодня мы вновь собрались у могилы русского дипломата и востоковеда Сергея Виссарионовича Чиркина, чтобы отдать долг памяти этому замечательному человеку, который многое отдал, служа России. Он не был широко известным дипломатом, но его жизнь и работа являются образцом для нас", - отметил посол.

В выступлении перед собравшимися Тимонин рассказал о непростом жизненном пути и основных вехах профессиональной деятельности Чиркина, отстаивавшего интересы России в Корее и других странах. В числе заслуг дипломата - организация переноса во Владивосток праха героически погибших моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", погибших вблизи Чемульпо (ныне Инчхон) в неравном бою с японской эскадрой в первый день русско-японской войны 27 января 1904 года.

"Жизнь этого человека завершилась в Корее, и поэтому только нам предоставлена возможность посещать его могилу ежегодно в связи с Днем дипломатического работника, отмечаемого в эти дни в России. Это стало доброй традицией, свидетельствующей, что мы чтим и помним наших соотечественников, которые закончили свой жизненный путь на чужбине, высоко ценим их служение родине, их патриотизм, и они всегда будут для нас примером", - резюмировал посол.

Чиркин родился в 1879 году в Санкт-Петербурге, закончил университет и учебное отделение восточных языков при МИД Российской Империи. Работал во многих странах, в том числе в Иране, Индии. После Октябрьской революции 1917 года проживал в эмиграции в Корее, преподавал русский язык в университете. Скончался в Сеуле в 1943 году.