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В Японии на этой неделе пройдут первые маневры с участием новых истребителей F-35

Международная панорама
8 февраля, 6:43 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Точная дата и место учений по соображениям безопасности не разглашаются
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ТОКИО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Первые маневры с участием переброшенных в Японию новейших многоцелевых истребителей пятого поколения F-35B пройдут на этой неделе в районе южной японской префектуры Окинава. Об этом в среду сообщило американское военное командование в Японии.

Точная дата и место учений не разглашаются по соображениям безопасности. В этом году аналогичные маневры должны пройти в районе американских баз Кадена и Футэмма на Окинаве.

В январе этого года на базу авиации морской пехоты США Ивакуни, расположенную в японской префектуре Ямагути, были переброшены 10 истребителей F-35B. Как ожидается, еще шесть машин будут размещены там в июле. Ранее сообщалось, что на ту же базу осенью нынешнего года начнется переброска палубной авиации американского атомного авианосца Ronald Reagan, базирующегося в Йокосуке у входа в Токийский залив. Речь идет о 61 самолете, включая истребители F/A-18 и самолеты радиолокационного обнаружения E-2C.

После перевода этой группировки с членами семей численность американского контингента в районе базы Ивакуни превысит 10 тысяч человек, что составит более 10% от местного населения.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов F-35B способна производить вертикальный взлет и посадку.

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