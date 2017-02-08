Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жена Трампа достигла мирового соглашения с оклеветавшим ее блогером

Международная панорама
8 февраля, 7:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Уэбстер Тарпли согласился извиниться и выплатить компансацию семье американского лидера
Поделиться
Материал из 1 страницы
Меланья Трамп

Меланья Трамп

© AP Photo/J. Scott Applewhite, Pool

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Первая леди США Меланья Трамп урегулировала в досудебном порядке дело о публикации блогером из штата Мэриленд Уэбстером Тарпли публикаций, порочащих ее честь и достоинство. Об этом говорится в сообщении ее адвокатов из расположенного в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) агентства Harder, Mirell & Abrams.

Супруга американского президента "пришла к мировому соглашению с Тарпли, который согласился извиниться и выплатить семье Трампа существенную компенсацию", отмечается в заявлении. "2 августа 2016 года я опубликовал статью о Меланье Трамп, которая была наполнена ложными и дискредитирующими ее высказываниями", - приводят адвокаты выдержки из письма 71-летнего блогера. Он признал, что "эти ложные высказывания" нанесли вред членам семьи главы государства и принес им "искренние извинения". При этом адвокаты не указали размер суммы, которую обязался выплатить блогер.

СПЕЦПРОЕКТ
Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера
Американские СМИ задают вопрос: будет ли Белый дом отделен от бизнеса Трампа после его вступления в должность президента

Летом прошлого года Тарпли утверждал, что супруга Трампа якобы занимается эскорт-услугами, а у самого политика случился нервный срыв после ее выступления на Национальном съезде Республиканской партии. В начале сентябре адвокат первой леди Чарльз Хардер подал на него в суд округа Монтгомери в Мэриленде за распространение информации, порочащей честь и достоинство его клиента.

Одновременно с этим Хардер подал иск и против британской газеты Daily Mail, которая опубликовала материал с аналогичной информацией. Издание сразу же удалило статью, но отказалось приносить извинения. После того, как суд в Мэриленде отклонил иск о клевете против газеты, супруга американского лидера подала на нее уже в нью-йоркский суд. Первая леди требует от издания компенсации в размере как минимум $150 млн.

В статье утверждалось, что уроженка Словении Меланья подрабатывала проституцией в Нью-Йорке, где и встретилась с миллиардером Трампом в 1995 году. Их якобы познакомил Паоло Замполли, который держал модельное агентство и прежде работал на магната. Британское издание сообщило, что позаимствовало львиную долю сведений в словенской прессе. Однако информацию подхватили многие британские и американские издания, не удосужившись перепроверить достоверность источников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве подразделения ПВО привели в высшую степень боеготовности
2
CNN: администрация США ищет нового директора Белого дома по коммуникациям
3
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"
4
В ДНР представили поэтапный план прекращения огня и разведения сил в Донбассе
5
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия
6
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
7
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
Темы дня
Реклама