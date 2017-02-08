Жена Трампа достигла мирового соглашения с оклеветавшим ее блогером

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Первая леди США Меланья Трамп урегулировала в досудебном порядке дело о публикации блогером из штата Мэриленд Уэбстером Тарпли публикаций, порочащих ее честь и достоинство. Об этом говорится в сообщении ее адвокатов из расположенного в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) агентства Harder, Mirell & Abrams.

Супруга американского президента "пришла к мировому соглашению с Тарпли, который согласился извиниться и выплатить семье Трампа существенную компенсацию", отмечается в заявлении. "2 августа 2016 года я опубликовал статью о Меланье Трамп, которая была наполнена ложными и дискредитирующими ее высказываниями", - приводят адвокаты выдержки из письма 71-летнего блогера. Он признал, что "эти ложные высказывания" нанесли вред членам семьи главы государства и принес им "искренние извинения". При этом адвокаты не указали размер суммы, которую обязался выплатить блогер.

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Летом прошлого года Тарпли утверждал, что супруга Трампа якобы занимается эскорт-услугами, а у самого политика случился нервный срыв после ее выступления на Национальном съезде Республиканской партии. В начале сентябре адвокат первой леди Чарльз Хардер подал на него в суд округа Монтгомери в Мэриленде за распространение информации, порочащей честь и достоинство его клиента.

Одновременно с этим Хардер подал иск и против британской газеты Daily Mail, которая опубликовала материал с аналогичной информацией. Издание сразу же удалило статью, но отказалось приносить извинения. После того, как суд в Мэриленде отклонил иск о клевете против газеты, супруга американского лидера подала на нее уже в нью-йоркский суд. Первая леди требует от издания компенсации в размере как минимум $150 млн.

В статье утверждалось, что уроженка Словении Меланья подрабатывала проституцией в Нью-Йорке, где и встретилась с миллиардером Трампом в 1995 году. Их якобы познакомил Паоло Замполли, который держал модельное агентство и прежде работал на магната. Британское издание сообщило, что позаимствовало львиную долю сведений в словенской прессе. Однако информацию подхватили многие британские и американские издания, не удосужившись перепроверить достоверность источников.