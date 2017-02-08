Бельгийский депутат: в отличие от России, Европа оказывает помощь Сирии только на словах

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 8 февраля. /ТАСС/. Россия - единственная страна, которая реально помогает жителям Сирии и принимает активное участие в борьбе с террористами, тогда как страны Европы ограничиваются словами, заявил журналистам глава делегации нижней палаты Федерального парламента Бельгии Филипп де Винтер в ходе поездки в Сирию.

Группа бельгийских парламентариев приехала в Сирию, чтобы ознакомиться с реальной обстановкой в стране. Депутаты посетили Алеппо, который был освобожден от боевиков в конце декабря прошлого года, авиабазу Хмеймим и Дамаск.

"Мы были в Алеппо, нас впечатлила (российская - прим. ТАСС) гуманитарная акция, в которой нам удалось поучаствовать: были развернуты полевой госпиталь и полевая кухня", - рассказал де Винтер.

"Мне стыдно признать, что европейские страны, в отличие от России, только говорят, а не оказывают реальной помощи и поддержки Сирии", - сказал парламентарий.

"Россия - единственное государство, которое оказывает реальную помощь людям в Сирии и принимает активное участие в борьбе с международным терроризмом и международными террористическими организациями", - добавил он.

Депутат рассказал, что по возвращении в Бельгию делегация намерена рассказать об увиденном.

"Часто идет негативная риторика в отношении российского вмешательства в конфликт, в первую очередь, делаются различные информационные вбросы в СМИ с негативной оценкой действий РФ. Мы расскажем все то, что мы увидели своими глазами, засвидетельствуем позитивную роль России в урегулировании конфликта и в борьбе с джихадистскими, радикальными и прочими силами", - заверил парламентарий.

По его словам, Европе следует "прекратить санкции и бойкот Сирии", чтобы нормализовать ситуацию не только в этой арабской стране, но и остановить поток мигрантов с Ближнего Востока.

"Народу Сирии нужна гуманитарная помощь. В Алеппо, как мы видим, русские делают, что могут, но Европа должна тоже предоставить свою помощь. Если мы хотим прекратить массовый поток мигрантов, в том числе из Сирии, в Европу, им надо помочь на месте. Это лучшее, что мы можем сделать", - подчеркнул он.

Визит на Хмеймим

В ходе визита на авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, где размещаются российская авиационная группа и Центр по примирению враждующих сторон, бельгийские парламентарии ознакомились с бытом российских военных.

В частности, они попробовали армейскую пищу, посетили пункт психологической помощи, сквер для отдыха и православную часовню.

Кроме того, членам делегации показали обнаруженные в освобожденных районах Сирии вооружение, средства связи, элементы экипировки и личные документы членов террористических группировок.

Особенно делегатов поразило обилие изъятого у террористов вооружения европейского производства, а также кустарное оружие для стрельбы начиненными взрывчаткой и поражающими элементами газовыми баллонами.