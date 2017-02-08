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В ДНР представили поэтапный план прекращения огня и разведения сил в Донбассе

Международная панорама
8 февраля, 7:12 дата обновления: 8 февраля, 7:22 UTC+3
План был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ
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© Михаил Соколов/ТАСС

ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Командование сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе, который включает пункты о перемирии и запрете любых наступательных действий. Об этом в среду сообщило Донецкое агентство новостей.

"Мы подготовили свои предложения о полном прекращении огня и разведении сторон вдоль всей линии соприкосновения, - говорится в сообщении. - Он был готов еще 4 февраля, и до сегодняшнего дня документ проходил ряд согласований, в том числе с ОБСЕ".

Первый пункт плана предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения. После этого предлагается произвести "отвод всех запрещенных соответствующими документами (минскими соглашениями - прим. ТАСС) вооружений в определенные данными документами места хранения". Для подтверждения отвода стороны должны предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, "в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений".

"С целью восстановления объектов инфраструктуры, а также нормализации жизни мирных жителей в районе Ясиноватой и Авдеевки, в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции создается зона без вооружений и любых военных подразделений", - указано в четвертом пункте. Пятый пункт плана урегулирования предписывает "запрет любых наступательных действий и запрет на сближение сторон".

"В командовании ДНР особо подчеркнули, что все предложения были задокументированы и переданы украинскому командованию, но там полностью проигнорировали инициативу республики. При этом первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона", - отмечается в сообщении.

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