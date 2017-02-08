NYT: Йемен запретил США проводить антитеррористические операции на своей территории

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти Йемена запретили США проводить на территории этой арабской страны тайные наземные спецоперации по борьбе с террористическими группировками с участием бойцов американского спецназа. Об этом во вторник сообщила в своей электронной версии газета The New York Times.

По ее данным, йеменские власти отозвали действовавшее разрешение после того, как последний рейд спецназа США на штаб-квартиру террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещенная в РФ организация) привел к гибели гражданских лиц, а также стоил жизни одного американского бойца.

The New York Times указывает, что официально о запрете не объявлялось ни Пентагоном, ни йеменской стороной. При этом, согласно источникам издания в американских военных структурах, решение властей Йемена не распространяется на операции с участием беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых США наносят авиаудары по террористам в этой арабской стране.

Рейд спецназа ВМС США, о котором идет речь, был осуществлен в Йемене 29 января. В ходе его проведения погиб один американский военнослужащий, также сообщалось о гибели местных мирных жителей. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявило, что спецназу удалось ликвидировать 14 противников, среди которых были главари АКАП и их посредники.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер впоследствии сообщил, что данную операцию нельзя считать полностью успешной ввиду гибели бойца спецназа и гражданских лиц. В СЕНТКОМ также признали, что во время нанесения ударов с воздуха для прикрытия американских военных могли погибнуть мирные жители, включая детей.