NYT: США могут включить "Братьев-мусульман" в список террористических организаций

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Администрация США рассматривает возможность включения исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) в список иностранных террористических организаций. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times.

По ее данным, многие советники президента Дональда Трампа считают, что "Братья-мусульмане" являются радикальной группировкой, члены которой тайно пытаются пропагандировать нормы шариата (исламского права) на территории США. В окружении главы Белого дома полагают, что включение ассоциации в указанный список поможет положить этому конец, отмечает газета.

Как пишет The New York Times, некоторые союзники Соединенных Штатов, включая Египет и Объединенные Арабские Эмираты, оказывают давление на Трампа, требуя от него признать "Братьев-мусульман" террористической организацией, как это сделал Каир. Издание напоминает, что предыдущая вашингтонская администрация Барака Обамы так и не решилась включить исламистскую ассоциацию в данный список, несмотря на оказываемое давление со стороны тех же союзников.

Между тем, наряду с "Братьями-мусульманами" нынешняя администрация США рассматривает возможность признать террористической организацией иранский Корпус "стражей исламской революции" (КСИР), являющийся элитной составляющей ВС ИРИ, пишет газета. Она отмечает, что Вашингтон ранее признал террористами нескольких отдельных руководителей КСИР, однако многие республиканцы в США настаивают на необходимости включения всего Корпуса в список экстремистских структур за рубежом.

По данным The New York Times, в то время как в администрации США в целом охотно поддерживают идею признания КСИР террористической организацией, многие представители Госдепартамента и Совета национальной безопасности при Белом доме при этом выступают против введения аналогичных мер в отношении "Братьев-мусульман", утверждая, что на это нет достаточных юридических оснований и что такой шаг может потенциально оттолкнуть союзников в ближневосточном регионе. Как пишет издание, подписание исполнительного указа президента США по поводу включения в "террористический список" дополнительных организаций, которое должно было состояться в понедельник, перенесено теперь по крайней мере на следующую неделю.