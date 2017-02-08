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США не будут сокращать закупки истребителей F-35A

Международная панорама
8 февраля, 8:35 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфин также заявил, что штурмовики A-10 планируют сохранить до конца 2021 года
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ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Планы приобретения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II для Военно-воздушных сил (ВВС) США не подвергаются сокращениям. Это подтвердил на встрече с журналистами начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфин. Таким образом он прокомментировал намерения новой администрации США, касающиеся возможного перераспределения части бюджета Пентагона в целях активизации подготовки личного состава для повышения его боеготовности, в том числе в свете критики президентом Дональдом Трампом баснословной дороговизны программы создания F-35.

"В настоящий момент число составляет 1763", - заявил Голдфин, говоря о самолетах F-35A, приобретаемых вверенным ему видом Вооруженных сил (ВС). По словам военачальника, вывод о необходимости покупки именно 1763 F-35A опирается на "оценки числа летательных аппаратов, требующихся на замену списываемым".

Кроме того, генерал сообщил, что штурмовики A-10 ВВС США теперь собираются сохранить "до конца 2021 года". Первоначально эти машины, разработанные в свое время прежде всего для борьбы с советской бронетехникой, Министерство обороны США собиралось отправить в утиль к 2018 году. Тем не менее, несмотря на пересмотр первоначальных замыслов, Пентагону все равно необходимо переходить к созданию новых самолетов непосредственной авиационной поддержки, подчеркнул начштаба ВВС.

Отвечая далее на вопросы, связанные с противодействием террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Голдфин отметил, что до сих пор США занимались главным образом "лишением (ее) территории, которую она могла выдавать за свой "халифат". Даже при ожидаемой активизации администрацией Трампа хода борьбы с ИГ "пара вещей останется неизменной": коалиция в воздухе и на земле, прогнозировал военачальник. При этом он предостерег от чисто механического увеличения числа ударов с воздуха по живой силе и технике ИГ в Ираке и Сирии, предупредив, что это чревато рассинхронизацией военных и политических усилий в данной области. Заниматься ощутимым расширением масштабов воздушных операций против ИГ необходимо только в том случае, если это "вписывается в более широкую кампанию", убежден Голдфин.

С его точки зрения, работа, которой в этой сфере занимаются Госдепартамент США и входящее в его структуру Агентство международного развития, возможно, даже более важна, чем "кампания бомбежек". Наконец, чрезвычайно важно принимать меры предосторожности, чтобы при проведении операций против ИГ сводить к минимуму жертвы среди мирного населения, констатировал генерал.

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