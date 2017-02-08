РФ и Турция проведут консультации в Москве на уровне замглав МИД 14 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Турция проведут консультации в российской столице на уровне заместителей министров иностранных дел 14 февраля. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь турецкого посольства в Москве Орхан Газигиль.

"Замминистра и бывший посол Турции в РФ Умит Ярдым прибудет с визитом в РФ 14 февраля", - сказал представитель посольства.

По информации ТАСС, российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел Алексей Мешков. Ожидаются детальные консультации по широкой повестке дня.