РФ и Турция проведут консультации в Москве на уровне замглав МИД 14 февраля

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Турция проведут консультации в российской столице на уровне заместителей министров иностранных дел 14 февраля. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь турецкого посольства в Москве Орхан Газигиль.
"Замминистра и бывший посол Турции в РФ Умит Ярдым прибудет с визитом в РФ 14 февраля", - сказал представитель посольства.
По информации ТАСС, российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел Алексей Мешков. Ожидаются детальные консультации по широкой повестке дня.