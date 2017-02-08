Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Глава МИД КНР Ван И предложил властям США освежить в памяти историю Второй мировой войны.

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Так министр прокомментировал вопрос журналистов о том, может ли между Китаем и Соединенными Штатами возникнуть вооруженный конфликт в Южно-Китайском море.

"Я всего лишь хочу предложить американским друзьям освежить в памяти историю Второй мировой войны", - приводит слова министра Центральное телевидение Китая.

Как отметил глава ведомства, согласно Каирской и Потсдамской декларациям Япония должна была вернуть Китаю все незаконно отчужденные от него территории, к которым в том числе относится архипелаг Наньша (Спратли).

"В 1946 году правительство Китая при содействии американской стороны открыто и законно вернуло острова Наньша, восстановив над ними государственный суверенитет", - подчеркнул министр.