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Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны

Международная панорама
8 февраля, 10:07 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Так чиновник прокомментировал вопрос журналистов о том, может ли между Китаем и США возникнуть вооруженный конфликт в Южно-Китайском море
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Глава МИД КНР Ван И

Глава МИД КНР Ван И

© Wu Hong-Pool/Getty Images

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Глава МИД КНР Ван И предложил властям США освежить в памяти историю Второй мировой войны.

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Так министр прокомментировал вопрос журналистов о том, может ли между Китаем и Соединенными Штатами возникнуть вооруженный конфликт в Южно-Китайском море.

"Я всего лишь хочу предложить американским друзьям освежить в памяти историю Второй мировой войны", - приводит слова министра Центральное телевидение Китая.

Как отметил глава ведомства, согласно Каирской и Потсдамской декларациям Япония должна была вернуть Китаю все незаконно отчужденные от него территории, к которым в том числе относится архипелаг Наньша (Спратли).

"В 1946 году правительство Китая при содействии американской стороны открыто и законно вернуло острова Наньша, восстановив над ними государственный суверенитет", - подчеркнул министр.

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