CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Группа сенаторов в США намерена в среду, 8 февраля, официально внести на рассмотрение своих коллег законопроект, в соответствии с которым президент Дональд Трамп сможет отменить санкции против России только с разрешения Конгресса. Как сообщила телекомпания CNN, документ, главными авторами которого выступили республиканец Линдси Грэм и демократ Бен Кардин, пользуется широкой двухпартийной поддержкой на Капитолийском холме.

Законопроект, с содержанием которого ознакомилась CNN, получил название "Акт об оценке отношений с Россией" и разработан на случай, если Трамп примет решение ослабить ограничительные меры, введенные против Москвы указами экс-президента Барака Обамы. По сведениям телекомпании, документ "потребует от Белого дома подготовить доклад с подробным объяснением, почему он стремится отменить санкции, а также установит 120-дневный период, в течение которого Конгресс сможет проголосовать против" такого шага.

Один из авторов законодательной инициативы - сенатор-республиканец Марко Рубио - утверждал, что большинство его коллег выступает за сохранение карательных мер против РФ до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения об урегулировании конфликта на Украине. "Если возникнет реальная угроза снятия санкций при отсутствии уважения к суверенитету Украины и соблюдения условий договоренностей, то у нас наберется достаточно голосов для того, чтобы одобрить в Сенате законопроект и получить такое большинство, которое президент не сможет преодолеть с помощью своего вето", - заявил Рубио в интервью CNN.

В качестве соавторов документа выступили также один из главных критиков России в Конгрессе США - сенатор- республиканец Джон Маккейн - и демократы Клэр Маккаскил и Шеррод Браун. За сохранение санкций против Москвы ранее высказывался и глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер. В то же время пока не известно, когда он сможет запланировать в своем комитете обсуждение нового законопроекта и поставить его на голосование. Готовится ли аналогичная мера в Палате представителей, CNN не уточнила.

Большая часть санкций в отношении России была введена Обамой с помощью президентских указов, которые не требуют одобрения Конгресса. Таким образом, Трамп может отменить их с помощью таких же шагов и без согласия законодательной ветви власти. Ранее Трамп говорил, что планирует "по крайней мере в течение некоторого времени" оставить в силе ограничительные меры против России. Отвечая в конце января на пресс-конференции в Белом доме на вопрос о возможности отмены санкций против Москвы, он заявил, что "пока рано говорить об этом".