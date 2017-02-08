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Израиль пристально следит за ситуацией с блогером Лапшиным

Международная панорама
8 февраля, 11:32 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль внимательно следит за развитием событий вокруг блогера Александра Лапшина, экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.

"Мы пристально следим за развитием событий в деле господина Лапшина и находимся в контакте с соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам", - сказал он.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.

Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении Лапшина уголовное дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ выступает против криминализации посещения журналистами или частными лицами "той или иной территории в том или ином регионе". Кроме того, отметил он, Москва выступает против экстрадиции россиян, задержанных в каком-либо государстве, в третью страну.

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