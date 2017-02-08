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Amnesty International заявила об угрозе гражданскому обществу в Таиланде

Международная панорама
8 февраля, 11:28 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский
В докладе организации сообщается, что власти страны ведут кампанию по криминализации и наказанию инакомыслящих, преследуя гражданских и политических активистов
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БАНГКОК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Гражданское общество находится под угрозой в Таиланде из-за действий правительства этой страны. Такой вывод содержится в опубликованном 8 февраля докладе правозащитной неправительственной организации Amnesty International.

"Таиландские власти ведут кампанию по криминализации и наказанию инакомыслящих, преследуя гражданских и политических активистов, мирно выражающих свое право на свободу слова и собраний", - говорится в докладе "Гражданское общество под угрозой". Днем ранее специальный докладчик Совета ООН по правам человека Дэвид Кэй также выступил с публичной критикой в адрес Таиланда. В частности, Кэй обеспокоен существующей в стране практикой уголовного преследования по обвинению в оскорблении монархии.

Представители властей пока не прокомментировали публикацию Amnesty International. Однако ранее первые лица государства, включая премьер-министра Праюта Чан-Очу, достаточно резко отвечали на критику западных правозащитников, обвиняя их "в не понимании происходящих в Таиланде процессов".

В мае 2014 года в Таиланде произошел военный переворот, в результате которого правительство возглавил Прают Чан-Оча, ранее руководивший сухопутными войсками королевства. Он обещает вернуть страну на путь демократии после проведения масштабных политических реформ, в том числе конституционной.

После переворота несколько месяцев в Таиланде действовал комендантский час, а любые политические собрания запрещены до сих пор.

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Чан-Оча, Прают
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