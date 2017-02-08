"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви

Гиви — Михаилу Толстых, командиру подразделения "Сомали", — было 36 лет, и почти три года он провел в боях за независимость провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 8 февраля он погиб в результате теракта в Донецке. За несколько месяцев до этого в результате взрыва в лифте скончался Моторола (командир батальона "Спарта" Арсен Павлов), которого Гиви называл "великим человеком" и за смерть которого обещал "порвать всех". На его странице в "Вконтакте" указано: "Главное в жизни — слава и влияние". Гиви действительно был одним из самых известных ополченцев Донбасса, а после смерти Моторолы, возможно, самым известным. ТАСС рассказывает, что мы знаем о Михаиле Толстых.

До конфликта в Донбассе

Все, что касается жизни Гиви до начала военных действий на юго-востоке Украины, мы знаем лишь с его слов.

Родился в Иловайске (Донецкая область) 19 июля 1980 года.

Говорил, что имеет грузинские корни от прадеда. Из-за восточной внешности многие спрашивали о его национальности. "Да русский я просто-напросто", — говорил он о себе сам.

В 1998–2000 годах служил в Вооруженных силах Украины.

Работал промышленным альпинистом и водителем.

Под позывным "Гиви"

В рядах ополченцев Михаил Толстых оказался сразу — с мая 2014 года он участвовал в боях за Славянск. Взял позывной "Гиви" — как утверждал он сам, в честь деда, воевавшего в Великую Отечественную войну.

Летом 2014 года принимал участия в боях за Иловайск. Тогда украинским силовикам удалось занять часть города, но впоследствии они оказались окружены. При выходе из Иловайска киевская сторона понесла большие потери, по разным данным, от 400 до тысячи человек.

С сентября 2014 года воевал за Донецкий аэропорт. Этот бой, продолжавшийся более полугода, стал одним из главных сражений конфликта на юго-востоке Украины. В середине января 2015 года власти ДНР заявили, что аэропорт перешел под полный контроль ополчения, однако киевские силовики неоднократно пытались вернуться на оставленные позиции. По данным минобороны ДНР, общие потери Вооруженных сил Украины в районе аэропорта составили около 600 человек. В результате военных действий инфраструктура авиаузла была полностью разрушена.

С февраля 2015 года включен в санкционный список Евросоюза.

Возглавлял добровольческое военное формирование ДНР — батальон "Сомали".

Награжден наградами ДНР, в том числе орденом "Герой ДНР" (2015), двумя Георгиевскими крестами и медалью "За оборону Славянска". В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника армии ДНР.

На вопрос, что его связывает с Россией, отвечал, что здесь у него много друзей и родственников.

Я никогда не поддерживал украинскую политику… всегда были для меня сильными политиками Путин и Медведев из интервью Михаила Толстых

Летное поле как поле боя: аэропорт Донецка до и после военных действий

Железный

Однажды Михаил Толстых стал героем репортажа, который снимали во время обстрела "Градами". На этой съемке он вел себя спокойно и невозмутимо. После этого его прозвали Железный Гиви.

В марте 2015 года пережил покушение.

Говорил о себе, что холост и бездетен.

После войны хотел "служить Донецкой народной республике, если понадобится. В военной форме или на гражданке".

Рассказывал, что название его батальону — "Сомали" — дал ополченец Моторола за сходство бойцов с сомалийскими пиратами.

После гибели Моторолы обещал за него отомстить.

Пощады не будет никакой от меня. Пускай меня будут судить во всех судах, в которых можно О гибели Моторолы. Из интервью Михаила Толстых

При подготовке материала использована информация "ТАСС-Досье" и открытых источников. Процитированные интервью были размещены на YouTube