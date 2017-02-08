"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви

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Гиви — Михаилу Толстых, командиру подразделения "Сомали", — было 36 лет, и почти три года он провел в боях за независимость провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 8 февраля он погиб в результате теракта в Донецке. За несколько месяцев до этого в результате взрыва в лифте скончался Моторола (командир батальона "Спарта" Арсен Павлов), которого Гиви называл "великим человеком" и за смерть которого обещал "порвать всех". На его странице в "Вконтакте" указано: "Главное в жизни — слава и влияние". Гиви действительно был одним из самых известных ополченцев Донбасса, а после смерти Моторолы, возможно, самым известным. ТАСС рассказывает, что мы знаем о Михаиле Толстых.
Я никогда не поддерживал украинскую политику… всегда были для меня сильными политиками Путин и Медведев из интервью Михаила Толстых
Летное поле как поле боя: аэропорт Донецка до и после военных действий
Пощады не будет никакой от меня. Пускай меня будут судить во всех судах, в которых можно О гибели Моторолы. Из интервью Михаила Толстых
При подготовке материала использована информация "ТАСС-Досье" и открытых источников. Процитированные интервью были размещены на YouTube