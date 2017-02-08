Власти Словении будут рады организовать у себя встречу Путина и Трампа

ЛЮБЛЯНА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Денис Ярославцев/. Власти Словении будут рады предоставить свою площадку для проведения первой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС президент Словении Борут Пахор в преддверии своей поездки в Москву.

"Выбор места для проведения встречи на высшем уровне зависит от решения Вашингтона и Москвы, - отметил словенский лидер. - Однако если они решат встретиться в Словении, мы будем этому только рады".

Пахор считает такую встречу "крайне важной и необходимой". "США пришли к необходимости пересмотра отношений с Россией, что позволит построить более эффективный и открытый политический диалог. Я надеюсь, что это будет не просто разговор лидеров двух великих держав, а сигнал всему миру о том, что последуют изменения к лучшему", - подчеркнул он.

Пахор напомнил, что подобная встреча уже проходила в Словении в 2001 году между главой американской администрации Джорджем Бушем и российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее идею проведения встречи Путина и Трампа поддержали премьер-министр и министр иностранных дел Словении Миро Церар и Карл Эрьявец.

Словенский президент прибудет в Москву с официальным визитом 10 февраля в сопровождении делегации, в которую войдут 40 представителей словенских деловых кругов и компаний. Планируется подписать 11 двусторонних контрактов в сфере сельского хозяйства, телекоммуникаций, обмена технологиями и энергетики общей стоимостью более €1 млрд.