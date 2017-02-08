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Польша заинтересована в возобновлении работы группы по сложным вопросам с РФ

Международная панорама
8 февраля, 12:21 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
В пресс-службе МИД Польши добавили, что в ближайшие несколько недель в Варшаве состоится первое заседание польской части группы
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ВАРШАВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство иностранных дел Польши занялось возобновлением работы Российско-польской группы по сложным вопросам совместной истории. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Глава МИД Витольд Ващиковский назначил представителя по вопросам группы, который одновременно является ее сопредседателем с польской стороны. Им стал профессор Мирослав Филипович. Формирование состава группы с польской стороны мы считаем актом доброй воли и демонстрацией желания сохранить неполитические каналы общения с российской стороной", - проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ближайшие несколько недель в Варшаве состоится первое заседание польской части группы. Тогда же будет представлен и ее полный состав. Как заверили в министерстве, члены группы отбираются с учетом их профессиональных достижений и компетентности в вопросах региона, расположенного к востоку от польских границ.

"Польская сторона заинтересована в возобновлении работы группы и налаживании тесного сотрудничества с ее российской частью. Только вместе мы сможем способствовать реальному использованию того потенциала, который создает такая форма контактов", - считают в МИД.

Группа по сложным вопросам была создана в 2002 году. Она состоит из российских и польских ученых и экспертов, которые обсуждают самые трудные проблемы, связанные с совместной историей. В 2010 году группой был выпущен совместный труд по истории отношений двух стран в XX веке "Белые пятна, черные пятна". Ранее ее члены регулярно встречались, однако в последние три года такие контакты организовать не удавалось: очередное заседание должно было состояться еще в июне 2014 года, но сроки постоянно переносились.

В декабре 2015 года пост сопредседателя группы с польской стороны покинул бывший глава МИД профессор Адам Ротфельд. Он отказался от этой должности после прихода к власти в республике партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. С российской стороны пост сопредседателя занимает ректор МГИМО академик Анатолий Торкунов. Его новый партнер по диалогу Филипович - историк из Люблина, который специализируется на регионе Центральной и Восточной Европы, а также является членом польско-российской комиссии в Польской академии наук.

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