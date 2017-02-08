Законодатели США призвали Трампа к введению санкций в отношении венесуэльских чиновников

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Группа из 34 американских законодателей (демократов и республиканцев) направила президенту США Дональду Трампу письмо с призывом о немедленном введении санкций против правительственных чиновников Венесуэлы, причастных к коррупционным действиям и нарушениям прав человека.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), отчасти инициировавшее этот призыв законодателей проведением своего журналистского расследования в отношении ряда венесуэльских чиновников.

Авторы послания, как стало известно агентству, попросили также Трампа санкционировать проведение проверки сообщений СМИ о якобы оказываемой исполнительным вице-президентом Венесуэлы Тареком эль-Айссами поддержке наркобизнесу и террористам на Ближнем Востоке.

"Решительные и принципиальные действия в ответ на происходящее в Венесуэле послужили бы важным сигналом режиму Мадуро и народу Венесуэлы", - говорится в письме законодателей.

Конгрессмены и сенаторы, в частности, попросили Трампа принять санкционные меры в отношении венесуэльских чиновников, "извлекающих выгоду из катастрофической гуманитарной ситуации" в стране.

Речь идет о представителях вооруженных сил этой латиноамериканской страны, которые, будучи ответственными за распределение продовольственной помощи, якобы наживаются на продаже продуктов питания.

Фигурирующие в числе обвиняемых американской стороной венесуэльские чиновники и военные решительно отвергают все упреки в свой адрес, объясняя их появление нечистоплотными действиями своих политических оппонентов.