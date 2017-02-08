Кандидат в президенты РК: вопрос ПРО США не должен мешать отношениям Сеула с РФ и КНР

СЕУЛ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Вопрос о размещении американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) THAAD в Республике Корея (РК) необходимо решить положительно, но с учетом обеспокоенности России и Китая. Об этом заявил на пресс-конференции в Сеуле один из фаворитов на предстоящих в нынешнем году в РК президентских выборах, губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжун.

"В полной мере осознаю, что развертывание THAAD в Южной Корее является чувствительным вопросом для Китая и России. Поэтому следующее правительство (РК - прим. ТАСС) должно уделить ему внимание и работать над этой проблемой для обеспечения мирного сосуществования с соседними странами", - отметил он.

По словам Ан Хи Чжуна, США, Россия, Китай и Южная Корея должны "собраться вместе и поговорить" на эту тему. Он добавил, что американский комплекс ПРО необходим Сеулу исключительно в целях самообороны.

Решение южнокорейского правительства разместить в стране американский зенитный ракетный комплекс THAAD было принято в начале июля по итогам длившихся с 4 марта переговоров в рамках специально созданной для этого двусторонней рабочей группы. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели.

Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступили Китай и Россия.

Согласно итогам проведенного на этой неделе опроса общественного мнения, Ан Хи Чжун является вторым по популярности среди остальных претендентов на пост президента РК. Если бы выборы состоялись сейчас, за него отдали бы голоса 14,2% избирателей. Первое место занимает бывший глава оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин с 29,8%.

Парламент РК 12 декабря проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. В случае его подтверждения Конституционным судом досрочные выборы могут пройти уже в первой половине текущего года.