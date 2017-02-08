Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате взрыва снаряда РПО "Шмель"

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ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") погиб в результате обстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель". Эту предварительную информацию Донецкому агентству новостей (ДАН) сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"По предварительным данным, гибель "Гиви" произошла в результате взрыва снаряда, выпущенного из реактивного пехотного огнемета "Шмель", - сказал собеседник агентства. - Гибель этого человека была выгодна украинским спецслужбам".
В республике объявлен план-перехват.
Михаил Толстых ("Гиви") - родился в 1980 году в донбасском Иловайске. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с апреля 2014 года, самого начала конфликта. Участвовал в боях за Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт. На Толстых неоднократно совершались покушения, он был несколько раз ранен в боях.