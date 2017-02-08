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Генконсульство Польши во Львове забросали бутылками с краской

Международная панорама
8 февраля, 13:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, февраля. /ТАСС
Официального заявления в полицию от представителей Генконсульства Польши пока не поступало
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КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Здание Генерального консульства Польши во Львове забросали бутылками с красной краской, а на заборе появилась надпись "Наша земля".

"На стене ограждения территории консульства по ул. Ивана Франко (во Львове) сделана надпись "Наша земля - 1", а на стене непосредственно здания Генконсульства - два пятна красной краски", - сообщила пресс-секретарь региональной полиции Светлана Добровольская.

Официального заявления в полицию от представителей Генконсульства Польши пока не поступало, однако на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает УНИАН.

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