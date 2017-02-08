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Турецкие военные объявили о гибели двух солдат в Сирии

Международная панорама
8 февраля, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Еще 15 военных получили легкие ранения
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Двое турецких военнослужащих погибли, еще 15 получили легкие ранения в ходе боевой операции на севере Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление турецких вооруженных сил.

Официальная Анкара объявила 8 февраля об успехах, достигнутых в ходе операции по освобождению от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) города Эль-Баб. Ее проводят формирования сирийской оппозиции при поддержке турецких военных.

Им, в частности, удалось захватить минувшей ночью стратегически важные высоты к западу от Эль-Баба и уничтожить 58 боевиков ИГ.

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