Главой Национальной полиции Украины назначен Сергей Князев

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило главой Национальной полиции Сергея Князева. Его кандидатуру предложил министр внутренних дел (МВД) Арсен Аваков по результатам конкурса, на участие в котором было подано 64 заявки.

45-летний генерал полиции, кандидат юридических наук Сергей Князев до этого возглавлял департамент уголовного розыска Нацполиции, ранее возглавлял областные управления полиции в Закарпатской и Ровенской областях, работал в Киевской и Донецкой областях.

Князев, проработавший в уголовном розыске 24 года, по неофициальным данным, считается человеком генерала Василия Паскала, бывшего первого заместителя главы Нацполиции, который, в свою очередь, близко знаком с миллиардером Ринатом Ахметовым.

На посту главы Нацполиции он сменил Вадима Трояна, который исполнял обязанности главы ведомства после увольнения грузинки Хатии Деканоидзе.

Она руководила украинской полицией с ноября 2015 по ноябрь 2016 года, когда ушла в отставку, заявив, что основные реформы выполнены. В то же время тогда Деканоидзе признала, что для многих необходимых новшеств у нее не хватило полномочий.