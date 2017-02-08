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СМИ: совершивший нападение у Лувра террорист имел сообщника в ОАЭ

Международная панорама
8 февраля, 15:15 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Сообщается, что террист попросил своего знакомого продать квартиру и все имущество, а также доверил ему свою банковскую карту
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ПАРИЖ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Совершивший нападение у Лувра египтянин имел по крайней мере одного сообщника. Как передал телеканал BFM-TV, один из знакомых террориста, проживающий в ОАЭ, был в курсе планировавшейся атаки.

"Он попросил одного из своих знакомых в ОАЭ продать квартиру и все имущество, а также доверил ему свою банковскую карту. Этот человек был в курсе планов нападения у Лувра", - сообщил телеканал со ссылкой на следственные источники.

Нападение у Лувра

В минувшую пятницу гражданин Египта напал на военный патруль у входа в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с парижским музеем Лувр, когда военные попытались проверить содержание его ручной клади. Злоумышленник размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы. В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил пулевое ранение в живот.

Изначально злоумышленник отказывался давать показания, но позже заявил следователям, что в действительности "является пацифистом" и вовсе не собирался причинять вреда солдатам. Он лишь хотел испортить несколько музейных картин в знак протеста против войны в Сирии. Показания 29-летний египтянин начал давать в больнице, куда он был доставлен с ранением.

По имеющейся информации, нападавшего зовут Абдалла Реда Рифаи аль-Хамахми. Он родился в 1988 году в египетской провинции Дакахлия, расположенной в дельте Нила. В последние годы он работал в одной из коммерческих фирм в эмирате Дубай. Именно оттуда Абдалла аль-Хамахми прибыл во Францию 26 января нынешнего года якобы в служебную командировку, однако по туристической визе, выданной на месяц.

Он снял себе квартиру недалеко от Елисейских полей, а также приобрел в главном парижском оружейном магазине два мачете военного образца. Именно их он использовал, напав на патруль у Лувра. В результате ударов мачете один из военных получил незначительное ранение - у него была рассечена кожа на голове.

Совещание в Елисейском дворце

Ранее в среду президент Франции Франсуа Олланд собрал членов кабинета министров, входящих в Совет по безопасности, чтобы обсудить уровень террористической угрозы после инцидента у Лувра.

"Президент выразил благодарность военнослужащим, задействованным в рамках операции "Сантинель", а также силам безопасности за оперативное реагирование в ходе нападения у Лувра, чтобы защитить посетителей музея", - говорится в коммюнике администрации Олланда.

На фоне инцидента Совет по безопасности "проанализировал уровень террористической угрозы для национальной безопасности" и рассмотрел необходимые меры для усиления бдительности, пояснили в Елисейском дворце.

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