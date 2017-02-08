Басурин: украинские силовики минируют Авдеевский коксохимический завод

ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Украинские военные приступили к минированию подконтрольной Киеву территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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"Нам стало известно, что украинские военные проводят подготовительные мероприятия по минированию Авдеевского коксохимического завода. В случае подрыва этого завода в Донбассе произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа. Другими словами, это будет применение химического оружия против населения. Это самый настоящий спланированный теракт", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее предприятие в Европе. Завод производит 30 видов продукции, основным из которых является кокс. Выпускается также бензол сырой каменноугольный, серная кислота, аммония сульфат, феноляты, сырье для производства технического углерода и прочее. По состоянию на март 2016 года на складах предприятия скопилось 19 тыс. т кокса. Предприятие находится в непосредственной близости к линии соприкосновения. Население Авдеевки составляет около 35 тыс. человек.

Ранее в среду командование сил ДНР представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Основные его тезисы - незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных минскими договоренностями вооружений, предоставление беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к местам хранения техники, а также создание зоны без вооружений и любых военных подразделений в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции и запрет любых наступательных операций. Однако руководство Вооруженных сил Украины проигнорировало инициативу, а первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе.