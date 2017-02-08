Басурин: украинские силовики минируют Авдеевский коксохимический завод

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ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Украинские военные приступили к минированию подконтрольной Киеву территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом заявил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"Нам стало известно, что украинские военные проводят подготовительные мероприятия по минированию Авдеевского коксохимического завода. В случае подрыва этого завода в Донбассе произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа. Другими словами, это будет применение химического оружия против населения. Это самый настоящий спланированный теракт", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее предприятие в Европе. Завод производит 30 видов продукции, основным из которых является кокс. Выпускается также бензол сырой каменноугольный, серная кислота, аммония сульфат, феноляты, сырье для производства технического углерода и прочее. По состоянию на март 2016 года на складах предприятия скопилось 19 тыс. т кокса. Предприятие находится в непосредственной близости к линии соприкосновения. Население Авдеевки составляет около 35 тыс. человек.
Ранее в среду командование сил ДНР представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Основные его тезисы - незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных минскими договоренностями вооружений, предоставление беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к местам хранения техники, а также создание зоны без вооружений и любых военных подразделений в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции и запрет любых наступательных операций. Однако руководство Вооруженных сил Украины проигнорировало инициативу, а первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе.