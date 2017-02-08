МИД ФРГ готовится к встрече министров нормандского формата 16-17 февраля

БЕРЛИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. МИД ФРГ ведет подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) 16 или 17 февраля "на полях" встречи глав МИД "большой двадцатки" в Бонне. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Вполне возможно, что такая встреча состоится 16 или 17 февраля, - сказал он. - МИД считает, что необходимо как можно скорее провести встречу, чтобы придать новые импульсы процессу выполнения минских соглашений. Их реализация продвигается слишком медленными темпами".