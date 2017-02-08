АНКАРА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что референдум по поправкам в конституцию Турции может пройти 9 или 16 апреля.

"Законопроект по поправкам находится еще на подписи у президента. Думаю в течение недели завершатся все необходимые консультации, и он будет подписан. Может в субботу или воскресенье. Таким образом будет определена дата референдума", - сказал он сегодня в эфире телеканала Эн-ти-ви. По словам Калына, "голосование может состояться 9 или 16 апреля".

Голосование должно пройти в одно из воскресений по истечении 60-дневного срока с момента подписания президентом и публикации законопроекта в официальном правительственном вестнике. Документ был передан на подпись президенту Тайипу Эрдогану 2 февраля, и у главы государства есть 15 дней на его подписание.