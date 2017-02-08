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Мэй: переговоры с Брюсселем о Brexit будут вестись от имени всей Великобритании

Международная панорама
8 февраля, 16:13 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
При этом премьер-министр подчеркнула, что у шотландского парламента нет права накладывать вето на процесс выхода страны из ЕС
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ЛОНДОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Переговоры с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из ЕС будут вестись от имени всей страны. Об этом заявила в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Когда правительство будет вести переговоры, оно будет их вести от имени всего Соединенного Королевства", - сказала глава кабинета министров.

Она подчеркнула, что у шотландского парламента нет права накладывать вето на процесс выхода страны из ЕС. Мэй высказала мнение, что независимая Шотландия не будет членом Европейского союза.

7 февраля шотландский парламент провел символическое голосование, по итогам которого подавляющее число депутатов высказались против задействования статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающей процедуру Brexit. инициатором символического голосования выступила Шотландская национальная партия (ШНП), обладающая большинством в местном парламенте.

ШНП решила устроить это голосование, чтобы показать, что регион решительно настроен против планов так называемого жесткого Brexit. Этот план предусматривает, в частности, уход страны с единого европейского рынка. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявляла, что одним из условий Эдинбурга при выходе из ЕС является сохранение доступа Великобритании к рынку ЕС на текущих условиях. В противном случае первый министр обещает инициировать проведение второго референдума о независимости Шотландии. По итогам предыдущего референдума в сентябре 2014 года 55% населения региона выступило против независимости.

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Мэй, Тереза
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Выход Великобритании из ЕС
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