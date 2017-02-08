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МИД Украины вновь увидел "третью сторону" в нападении на Генконсульство Польши во Львове

Международная панорама
8 февраля, 16:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, февраля. /ТАСС
В дипведомстве подчеркнули, что о заинтересованности "третьей стороны" говорит "системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства"
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КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. МИД Украины усмотрел заинтересованность некой "третьей стороны" в действиях вандалов, забросавших здание Генерального консульства Польши во Львове бутылками с красной краской.

"МИД Украины решительно осуждает акт вандализма, совершенный 8 февраля в отношении Генконсульства Польши во Львове, - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. - Системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-польским отношениям".

Ранее неизвестные забросали здание Генконсульства Польши во Львове бутылками с красной краской, а на заборе появилась надпись "Наша земля".

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