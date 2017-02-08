Глава МИД Норвегии назвал успешным сотрудничество королевства с РФ в Арктике

ОСЛО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Глава МИД Норвегии Бёрге Бренде рад продолжению и углублению сотрудничества между скандинавским королевством и Россией в высоких широтах. Соответствующую позицию он изложил в интервью Норвежскому телеграфному бюро. 8 февраля министр открывает ежегодную конференцию в норвежском приграничном городе Киркенес, посвященную взаимодействию государств-соседей.

"Вызовы, затрудняющие сотрудничество между Россией, Европой и НАТО, пока что не касаются Арктики, и это хорошо. Успешное сотрудничество России и Норвегии на севере в значительной мере сохраняется", - отметил он.

Бренде подчеркнул, что лишь за последние месяцы страны завершили работу над соглашением о порядке сбора сейсмических данных вплоть до линии разграничения на континентальном шельфе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане (оно должно быть подписано весной) и вдоль нее. Помимо этого, государства также достигли договоренности о расширении приграничной безвизовой зоны, дополнения к действующему соглашению вступят в силу 4 марта.

Правительство королевства последовательно подчеркивает важность практического сотрудничества с РФ, особенно в высоких широтах, несмотря на существенное охлаждение отношений между двумя странами в связи с событиями на востоке Украины и присоединением Норвегии к санкционной политике Евросоюза, членом которого она не является. По словам Бренде, "возможности для сотрудничества (с Россией) на севере сохраняются", несмотря на то, что спецслужбы королевства на минувшей неделе упомянули деятельность российской разведки и военное усиление РФ среди главных вызовов для безопасности страны и заявили о попытках российских хакеров получить доступ к электронной почте ряда норвежских госслужащих.