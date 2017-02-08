Трамп: без утверждения иммиграционного указа невозможно обеспечить безопасность США

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что без утверждения его указа об ужесточении иммиграционного режима невозможно должным образом обеспечить безопасность Соединенных Штатов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
If the U.S. does not win this case as it so obviously should, we can never have the security and safety to which we are entitled. Politics!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2017 г.
"Если США не одержат победу в суде по этому делу, что, безусловно, должно произойти, то мы никогда не сможем быть в безопасности, на которую мы имеем право", - написал Трамп.
В конце января Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
В минувшую пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Апелляционный суд девятого округа в Сан- Франциско в воскресенье отклонил апелляцию американского Министерства юстиции на решение судьи Робарта.