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Трамп: без утверждения иммиграционного указа невозможно обеспечить безопасность США

Международная панорама
8 февраля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В конце января Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что без утверждения его указа об ужесточении иммиграционного режима невозможно должным образом обеспечить безопасность Соединенных Штатов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Если США не одержат победу в суде по этому делу, что, безусловно, должно произойти, то мы никогда не сможем быть в безопасности, на которую мы имеем право", - написал Трамп.

В конце января Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В минувшую пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Апелляционный суд девятого округа в Сан- Франциско в воскресенье отклонил апелляцию американского Министерства юстиции на решение судьи Робарта.

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