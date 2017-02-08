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Румынский парламент проголосовал против вотума недоверия правительству

Международная панорама
8 февраля, 17:01 UTC+3 /Корр. ТАСС, Николай Морозов
За выражение недоверия левоцентристскому кабинету высказался только 161 парламентарий при необходимых 233 голосах
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Дворец парламента в Бухаресте

Дворец парламента в Бухаресте

© Matt Cardy/Getty Images

БУХАРЕСТ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Депутаты парламента Румынии проголосовали против вынесения вотума недоверия правительству Сорина Гриндяну. Об этом результате сообщили основные румынские телеканалы, транслировавшие дебаты и процесс голосования в прямом эфире.

За выражение недоверия левоцентристскому кабинету, образованному Социал-демократической партией и Альянсом либералов и демократов, высказался 161 парламентарий. Для того чтобы правительство ушло в отставку требовалось минимум 233 голоса.

На прошлой неделе депутаты от оппозиционной Национал- либеральной партии и Союза "Спасите Румынию" внесли на повестку дня законодательного органа вопрос о доверии правительству. Такой шаг был связан с предложенными правительством Гриндяну поправками в уголовный кодекс страны и постановлением об амнистии заключенных, что вызвало массовые протесты. На фоне растущей напряженности и беспорядков премьер-министр заявил, что постановление правительства о помиловании и внесении поправок в уголовное законодательство будет отменено.

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