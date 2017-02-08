Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокуратура Белоруссии опровергла информацию об обращении РФ и Израиля о выдаче Лапшина

Международная панорама
8 февраля, 17:21 UTC+3 МИНСК МИНСК 8, февраля. /ТАСС
В ведомстве отметили, что просьба о выдаче Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности поступила в установленный срок
Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Израиль не обращались к Белоруссии с просьбой о выдаче Александра Лапшина. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре республики.

"Ни Российская Федерация, ни Государство Израиль, гражданином которых является Александр Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались", - отметили в прокуратуре Белоруссии.

Просьба о выдаче Лапшина для привлечения к уголовной ответственности поступила в установленный срок, "она составлена в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года и содержит гарантии азербайджанской стороны о соблюдении пределов уголовного преследования", уточнили в прокуратуре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Судебные преследования россиян за рубежом
Страны
Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Кадр из фильма "Экипаж"
От "Дневного дозора" до "Экипажа": самые кассовые российские фильмы
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
2
В Москве студентка ранила одногруппника канцелярским ножом в висок
3
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
7
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя
Темы дня
Реклама