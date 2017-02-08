Генпрокуратура Белоруссии опровергла информацию об обращении РФ и Израиля о выдаче Лапшина

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Россия и Израиль не обращались к Белоруссии с просьбой о выдаче Александра Лапшина. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре республики.

"Ни Российская Федерация, ни Государство Израиль, гражданином которых является Александр Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались", - отметили в прокуратуре Белоруссии.

Просьба о выдаче Лапшина для привлечения к уголовной ответственности поступила в установленный срок, "она составлена в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года и содержит гарантии азербайджанской стороны о соблюдении пределов уголовного преследования", уточнили в прокуратуре.