Правительство ФРГ считает "тенденциозным" освещение событий в российских СМИ

БЕРЛИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правительство ФРГ считает "тенденциозным" освещение событий, происходящих в этой стране, российскими СМИ. Соответствующую позицию изложила на брифинге заместитель официального представителя германского кабинета министров Ульрике Деммер.

"В принципе, можно сказать, что мы наблюдаем тенденциозное освещение событий в российских СМИ, - утверждала она. - Учитывая, кто является их владельцами, и принцип работы, мы можем исходить из того, что речь здесь идет не о спонтанном или случайном развитии".

Деммер отметила, что кабинет изучает предоставленный спецслужбами секретный доклад о потенциальных попытках повлиять на политическую ситуацию в Германии. "Правительство принципиально не комментирует деятельность, касающуюся спецслужб", - добавила при этом она.

В понедельник, 6 февраля, газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что эксперты Федеральной разведывательной службы и Федерального ведомства по охране Конституции (контрразведка) не нашли доказательств того, что Россия якобы проводит целенаправленную информационную кампанию против правительства ФРГ. Расследование, инициированное кабинетом министров, длилось почти год.

Ранее ряд германских СМИ писал о том, что контрразведка ФРГ считает Москву причастной к кибератакам на Бундестаг в 2015 году, а также на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ноябре 2016 года. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге 9 декабря заявил, что Москва считает бреднями утверждения СМИ ФРГ о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в Германии.