Аваков усмотрел российский след в убийстве Шеремета

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КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков "обнаружил" российский след в убийстве журналиста Павла Шеремета.
"Результаты досудебного расследования умышленного убийства Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление подготовлено группой лиц, - отметил он. - Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации".
Аваков заявил, что данное предположение базируется на нескольких "фактах". В частности, по словам министра, практически сразу на месте преступления оказались журналисты "17 канала", пытавшиеся вести прямую трансляцию. Кроме того, по его утверждению, в ходе мониторинга телефонных соединений в районе, где был убит Шеремет, было "зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами". Аваков также заявил, что в дни, когда было совершено преступление, в Киев заехала некая "группа граждан РФ" и "следствие имеет обоснованные предположения о возможной причастности этих людей к совершению преступления".
В свою очередь начальник главного следственного управления Александр Вакуленко заявил 8 февраля, что "в качестве приоритетной рассматривается версия профессиональной деятельности Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами".
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Когда журналист ехал на утренний эфир на радио, в машине сработало взрывное устройство. Политологи и коллеги журналиста связывали его гибель с профессиональной деятельностью. Так, украинский политолог Вадим Карасев отмечал, что Шеремет "копал по ряду неизвестных, но темных дел, в том числе были расследования по Одесской области". Политолог предположил, что в ходе этой работы журналист "задел чьи-то интересы".
Украина не в первый раз обвиняет Россию в причастности к громким преступлениям. Так, весной прошлого года тогдашний глава СБУ Василий Грицак обвинил РФ в организации теракта в Брюсселе как "элемента гибридной войны".