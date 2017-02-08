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Абашидзе и Карасин обсудили перспективы торгово-экономических отношений Грузии и РФ

Международная панорама
8 февраля, 18:52 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла
Стороны, в частности, констатировали прогресс в направлении авиационных и сухопутных транспортных перевозок и увеличении числа российских туристов, путешествующих в Грузию
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ТБИЛИСИ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе обсудили на встрече в Праге 7 февраля перспективы торгово-экономических отношений между двумя странами. Об этом говорится в обнародованном в Тбилиси сообщении правительства республики.

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"Стороны подвели итоги торгово-экономических отношений Грузии и России за 2016 год и рассмотрели перспективы их развития в 2017 году, - отмечается в сообщении. - На встрече Абашидзе и Карасин отметили, что с момента задействования грузино-российского диалога в 2013 году из Грузии на российский рынок было экспортировано товаров на $850 млн". Они также констатировали "прогресс в направлении авиационных и сухопутных транспортных перевозок и значительном увеличении числа российских туристов".

Правительство обратило внимание на то, что "по заявлению российской стороны, ведется работа с целью дальнейшего облегчения визового режима для граждан Грузии, въезжающих в Россию".

История встреч

В ноябре 2012 года глава правительства Грузии Бидзина Иванишвили ввел пост специального представителя премьер- министра по взаимоотношениям с Россией и назначил на эту должность экс-посла республики в РФ Зураба Абашидзе. 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы впервые состоялись консультации Абашидзе с Карасиным, что стало первой встречей официальных лиц двух стран с 2008 года. С 2013 года они проходят в Праге по 3-4 раза в год. На этих встречах обсуждаются практические вопросы, касающиеся развития сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, транспорта, культуры и гуманитарные проблемы.

Развитие отношений между Грузией и Россией

По данным Национальной службы статистики Грузии (Saqstati) торговый оборот с РФ в 2016 году превысил $881 млн, что на 11,8% больше, чем в 2015 году, и составил 7,4% всего внешнеторгового оборота Грузии. В прошлом году Россия заняла третье место (после Канады и Турции) среди крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии.

В начале февраля Национальная администрация туризма Грузии сообщила, что число граждан РФ, посетивших страну в 2016 году превысило 1 млн человек.

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