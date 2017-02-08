Президента Польши удивляют критические выпады европейских политиков в адрес Трампа

ВАРШАВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польское руководство удивлено, что многие высокопоставленные политики в Европе позволяют себе "совершенно ненужные выпады" в адрес США и президента Дональда Трампа. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, информируя журналистов о содержании своего разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, который состоялся во вторник.

"Я выразил удивление, что в Европе есть серьезные политики, в том числе в европейских институтах, которые позволяют себе, на мой взгляд, совершенно ненужные выпады в адрес США, а по сути - недавно избранного президента Дональда Трампа", - отметил он.

По словам польского лидера, сложно сейчас давать оценку внешней политике Трампа, так как он только начинает работать.

Как отметил Дуда, в разговоре с Меркель они сошлись во мнении, что "нужно стараться укреплять трансатлантические связи, создавать поле для развития сотрудничества с США".