Президента Польши удивляют критические выпады европейских политиков в адрес Трампа

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ВАРШАВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польское руководство удивлено, что многие высокопоставленные политики в Европе позволяют себе "совершенно ненужные выпады" в адрес США и президента Дональда Трампа. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, информируя журналистов о содержании своего разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, который состоялся во вторник.
"Я выразил удивление, что в Европе есть серьезные политики, в том числе в европейских институтах, которые позволяют себе, на мой взгляд, совершенно ненужные выпады в адрес США, а по сути - недавно избранного президента Дональда Трампа", - отметил он.
По словам польского лидера, сложно сейчас давать оценку внешней политике Трампа, так как он только начинает работать.
Как отметил Дуда, в разговоре с Меркель они сошлись во мнении, что "нужно стараться укреплять трансатлантические связи, создавать поле для развития сотрудничества с США".