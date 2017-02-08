МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Боевики обстреляли сирийский город Дераа, расположенный в одноименной провинции на юге страны. Как сообщило агентство SANA, в результате атаки четыре человека погибли, еще трое получили ранения.

Кроме того, по словам источника агентства, удару со стороны террористов подвергся квартал Эль-Хамдания города Алеппо. Жертвами обстрела стали два человека, 14 пострадали.