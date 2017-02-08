Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боевики обстреляли сирийский город Дераа

Международная панорама
8 февраля, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В результате нападения погибли четыре человека, еще трое пострадали
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Боевики обстреляли сирийский город Дераа, расположенный в одноименной провинции на юге страны. Как сообщило агентство SANA, в результате атаки четыре человека погибли, еще трое получили ранения.

Кроме того, по словам источника агентства, удару со стороны террористов подвергся квартал Эль-Хамдания города Алеппо. Жертвами обстрела стали два человека, 14 пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Кадр из фильма "Экипаж"
От "Дневного дозора" до "Экипажа": самые кассовые российские фильмы
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
2
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
3
На юге Москвы пассажир убил водителя-частника и скрылся
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Аваков усмотрел российский след в убийстве Шеремета
6
Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве
7
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
Темы дня
Реклама