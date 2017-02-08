Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп недоволен тем, как сеть универмагов Nordstrom обошлась с его дочерью

Международная панорама
8 февраля, 19:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Ранее Nordstrom отказалась от закупки модных изделий фирмы Иванки Трамп, объяснив свое решение низким спросом на товары бренда
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп выразил сегодня недовольство по поводу того, как сеть универмагов Nordstrom обошлась с его дочерью Иванкой, отказавшись от закупки изделий ее фирмы. Свои соображения на этот счет глава государства изложил на своей странице в Twitter.

"С моей дочерью Иванкой так нехорошо обошлась компания Nordstrom, - посетовал президент. - Она прекрасный человек и всегда мотивирует меня делать правильные вещи!" "Ужасно", - заключил Трамп.

Nordstrom решила отказаться от закупки модных изделий фирмы Иванки Трамп, объяснив такое решение низким спросом на товары бренда.

35-летняя Иванка выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Иванка наряду с сыновьями Трампа - Эриком и Дональдом-младшим - занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. В январе дочь нового президента заявила, что уйдет в отставку с указанного поста в компании.

Она также обещала временно оставить пост управляющего своей фирмой, выпускающей одежду и украшения. Супруг Иванки - Джаред Кушнер - ранее был назначен на должность старшего советника Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Продовольственные карточки позволят покупать любые российские продукты питания
2
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
3
Кировская прокуратура пресекла выдачу краткосрочных займов под 2379% годовых
4
IBU предложит России отказаться от проведения ЧМ-2021 по биатлону
5
Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве
6
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
7
Уголовное дело возбуждено по факту убийства таксиста на юге Москвы
Темы дня
Реклама