Трамп недоволен тем, как сеть универмагов Nordstrom обошлась с его дочерью

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп выразил сегодня недовольство по поводу того, как сеть универмагов Nordstrom обошлась с его дочерью Иванкой, отказавшись от закупки изделий ее фирмы. Свои соображения на этот счет глава государства изложил на своей странице в Twitter.

"С моей дочерью Иванкой так нехорошо обошлась компания Nordstrom, - посетовал президент. - Она прекрасный человек и всегда мотивирует меня делать правильные вещи!" "Ужасно", - заключил Трамп.

Nordstrom решила отказаться от закупки модных изделий фирмы Иванки Трамп, объяснив такое решение низким спросом на товары бренда.

35-летняя Иванка выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Иванка наряду с сыновьями Трампа - Эриком и Дональдом-младшим - занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. В январе дочь нового президента заявила, что уйдет в отставку с указанного поста в компании.

Она также обещала временно оставить пост управляющего своей фирмой, выпускающей одежду и украшения. Супруг Иванки - Джаред Кушнер - ранее был назначен на должность старшего советника Трампа.