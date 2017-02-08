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Бывший премьер-министр Сомали избран президентом страны

Международная панорама
8 февраля, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Новый президент страны определился по итогам состоявшегося второго тура голосования
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Экс-премьер-министр Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед избран новым президентом страны. Как сообщило агентство Reuters, он уже приведен к присяге. Занимавший до сих пор пост главы государства Хасан Шейх Мохамуд признал поражение.

Новый президент определился по итогам состоявшегося в среду второго тура голосования. Первый тур, который также прошел 8 февраля, не принес победы ни одному из кандидатов, которые должны были заручиться поддержкой 219 депутатов сомалийского парламента.

В Сомали президента выбирают депутаты двухпалатного Федерального парламента, за них же голосуют 14 тыс. делегатов от различных кланов. В этом месяце завершилось формирование обеих палат законодательного органа и избраны их председатели. Народную (нижнюю) палату возглавил Мохамед Усман Джавари, а Верхнюю - Абди Хаши Абдулахи.

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