Politico: конгрессмены-республиканцы боятся за свою физическую безопасность

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ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Республиканцы в Конгрессе США опасаются за свою физическую безопасность. Об этом пишет газета Politico, комментируя выступления протеста в стране против новой республиканской администрации Дональда Трампа и прежде всего против ее намерения упразднить программу медицинского обслуживания населения, известную по имени прежнего президента США как Obamacare.
По словам издания, во вторник законодатели-республиканцы провели в Палате представителей Конгресса закрытое совещание по вопросу о том, как защитить себя и своих сотрудников от активистов, штурмующих муниципалитеты и иные учреждения в разных городах. От участников совещания газете стало известно, что встречу вел конгрессмен Дэвид Райкерт, в прошлом шериф одного из округов. Он объяснял, какие необходимо принимать меры безопасности. Среди них - необходимость заранее определять "пути отхода" в случае применения насилия, то есть иметь, например, в тех же служебных кабинетах в Конгрессе задние двери, замена стеклянных дверей в офисах на укрепленные и надежно запирающиеся, использование переговорных устройств на входах, обязательная заблаговременная договоренность с полицией об охране на выездных мероприятиях.
"Всем объяснили, что необходимо соблюдать меры предосторожности, внимательно следить за окружающей обстановкой, поскольку атмосфера сейчас токсичная, - сказал председатель республиканского комитета по вопросам партийной деятельности (Republican Study Committee), конгрессмен из Северной Каролины Марк Уокер. - Даже некоторые коллеги, работающие гораздо дольше меня, никогда не видели ничего подобного". "Тем из нас, у кого дети школьного возраста, это тоже приходится учитывать, когда мы думаем, как далеко может зайти "прогрессивное" движение в попытках нас запугать", - добавил он.
Со своей стороны Politico указывает, что за последнее время был не один случай, когда законодателям-республиканцам приходилось покидать встречи с избирателями под охраной полиции. И как раз когда завершалось вашингтонское совещание по вопросам безопасности, в офис члена Конгресса США из Аризоны Марты Максалли в ее штате, по сообщению местной газеты, заявилась с протестом группа примерно из 100 активистов.
Издание пишет, что охрана самого Конгресса США также серьезно относится к возросшей "опасности применения насилия". По данным газеты, в офисы членов Палаты представителей разослан циркуляр с просьбой уведомлять полицию Капитолия о любых угрозах.