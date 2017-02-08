МККК временно приостановил свою деятельность в Афганистане

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) временно замораживает деятельность в Афганистане после убийства шести своих сотрудников.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя операций МККК Доминика Стиллхарта.

"В данный момент наши операции заморожены, потому что нам необходимо понять, что конкретно произошло, прежде чем, надеюсь, возобновить операции", - заявил он агентству.

Ранее в среду стало известно, что шесть сотрудников МККК были убиты, еще два пропали без вести в провинции Джаузджан. По данным МККК, транспортная колонна с сельскохозяйственными материалами, в которой находились три водителя и пять представителей МККК, подверглась нападению со стороны неизвестных вооруженных людей.