Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Харьковское землячество в России провело акцию в поддержку ветеранов ВОВ

Международная панорама
8 февраля, 20:46 UTC+3 ХАРЬКОВ ХАРЬКОВ 8, февраля. /ТАСС
Активисты передали ветеранам телевизоры, бытовую технику, а также продуктовые наборы
Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАРЬКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украинские землячества в России объявили о начале гуманитарной кампании "Братья навсегда". В ее рамках в Харькове состоялась первая акция, направленная на помощь ветеранам Великой отечественной войны.

Читайте также новости по теме:
Кризис на Украине
© REUTERS/Maxim Shemetov
Спикер Рады запретил депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языке
Депутат Рады написал "нет" на фрагменте Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви

В рамках первой акции цикла "Помощь забытым ветеранам Великой отечественной войны" участники Харьковского землячества посетили гериатрический пансионат ветеранов труда, чтобы не только морально, но и материально поддержать земляков, которые посвятили всю жизнь служению своей стране, но теперь оказались абсолютно забыты властью. Активисты передали ветеранам телевизоры, бытовую технику, а также продуктовые наборы.

"Нам всем известно, как тяжело сейчас приходится на Украине ветеранам, которым мы обязаны своей жизнью, своим будущим и настоящим", - подчеркнул координатор украинских землячеств в России Александр Ветров, слова которого приводит издание "Комментарии". "Мы все огромная семья, а когда один из членов нашей семьи нуждается в помощи, мы должны протягивать руку и помогать тем, чем мы можем на данный момент", - отметил в свою очередь руководитель группы гуманитарного обеспечения украинских землячеств в России на Украине Андрей Бузинов.

Со своей стороны депутат Татьяна Бахтеева отметила высокую социальную значимость данного благотворительного проекта и поблагодарила активистов землячества за их деятельность. "Каждая общественная организация делает огромную роль, которая обязательно будет возвращена. Это люди, которые совершили подвиг в жизни. Я приветствую, и если надо чем-то помочь, я всегда рядом", - заключила она.

Украинские землячества в России, в число которых входит Одесское, Харьковское, Днепропетровское и Западно-Украинское, и дальше продолжат свою гуманитарную кампанию. Представители землячеств решили взять на себя функции чиновников и самостоятельно помогать ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим, многодетным семьям, политзаключенным и их родственникам. Особое внимание будет уделено спасению жизней детей, здоровье которых находится под угрозой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Продовольственные карточки позволят покупать любые российские продукты питания
2
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
3
Кировская прокуратура пресекла выдачу краткосрочных займов под 2379% годовых
4
IBU предложит России отказаться от проведения ЧМ-2021 по биатлону
5
Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве
6
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
7
Уголовное дело возбуждено по факту убийства таксиста на юге Москвы
Темы дня
Реклама