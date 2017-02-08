Харьковское землячество в России провело акцию в поддержку ветеранов ВОВ

ХАРЬКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украинские землячества в России объявили о начале гуманитарной кампании "Братья навсегда". В ее рамках в Харькове состоялась первая акция, направленная на помощь ветеранам Великой отечественной войны.

В рамках первой акции цикла "Помощь забытым ветеранам Великой отечественной войны" участники Харьковского землячества посетили гериатрический пансионат ветеранов труда, чтобы не только морально, но и материально поддержать земляков, которые посвятили всю жизнь служению своей стране, но теперь оказались абсолютно забыты властью. Активисты передали ветеранам телевизоры, бытовую технику, а также продуктовые наборы.

"Нам всем известно, как тяжело сейчас приходится на Украине ветеранам, которым мы обязаны своей жизнью, своим будущим и настоящим", - подчеркнул координатор украинских землячеств в России Александр Ветров, слова которого приводит издание "Комментарии". "Мы все огромная семья, а когда один из членов нашей семьи нуждается в помощи, мы должны протягивать руку и помогать тем, чем мы можем на данный момент", - отметил в свою очередь руководитель группы гуманитарного обеспечения украинских землячеств в России на Украине Андрей Бузинов.

Со своей стороны депутат Татьяна Бахтеева отметила высокую социальную значимость данного благотворительного проекта и поблагодарила активистов землячества за их деятельность. "Каждая общественная организация делает огромную роль, которая обязательно будет возвращена. Это люди, которые совершили подвиг в жизни. Я приветствую, и если надо чем-то помочь, я всегда рядом", - заключила она.

Украинские землячества в России, в число которых входит Одесское, Харьковское, Днепропетровское и Западно-Украинское, и дальше продолжат свою гуманитарную кампанию. Представители землячеств решили взять на себя функции чиновников и самостоятельно помогать ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим, многодетным семьям, политзаключенным и их родственникам. Особое внимание будет уделено спасению жизней детей, здоровье которых находится под угрозой.