МВФ обязуется провести на Украине конференцию по итогам нынешней антикризисной программы

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международный валютный фонд (МВФ) пообещал провести на Украине публичную конференцию для обсуждения итогов нынешней антикризисной программы после ее завершения. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард взяла на себя такое обязательство в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне в среду.

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