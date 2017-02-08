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МВФ обязуется провести на Украине конференцию по итогам нынешней антикризисной программы

Международная панорама
8 февраля, 20:49 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Международный валютный фонд (МВФ) пообещал провести на Украине публичную конференцию для обсуждения итогов нынешней антикризисной программы после ее завершения. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард взяла на себя такое обязательство в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне в среду.

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Персоны
Лагард, Кристин
Темы
Кризис на Украине
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