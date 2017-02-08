Минфин США пояснил решение о смягчении санкций в отношении ФСБ

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров, Андрей Шитов/. Санкционное подразделение Минфина США представило пояснения по поводу опубликованного 2 февраля документа, в соответствии с которым были смягчены санкции в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Соответствующая информация была опубликована на сайте структуры в формате ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся ограничительных мер в отношении российского ведомства.

Смысл публикации документа

В публикации поясняется, зачем ранее был распространен документ под названием "Генеральная лицензия номер 1" (ГЛ1). Это было сделано с тем, "чтобы гарантировать, что лица в США, осуществляющие предпринимательскую деятельность в РФ, не запрещенную (законодательством США - прим. ТАСС), так или иначе ненадлежащим образом не подпадают" под действующие ограничения.

В опубликованном документе указывается, что ГЛ1 "не разрешает лицам в США совершать сделки с ФСБ". Исключение делается только для ограниченных целей, четко обозначенных в документе. Контакты с ФСБ разрешаются "в отношении административных и правоприменительных функций данной организации".

Особо оговорено, что запрещен экспорт и реэкспорт продукции, услуг и технологий в Крым. Согласно опубликованной сегодня Минфином информации, "ГЛ1 запрещает экспорт любых товаров, технологий или услуг ФСБ напрямую или косвенно"

Другие детали

Отдельным пунктом выделена информация, касающаяся поездок американцев в Россию. По версии Минфина, оставались вопросы относительно того, могут ли они ездить в РФ без специальной лицензии и проходить без нее погранконтроль, так как российская погранслужба входит в состав ФСБ.

Санкционное подразделение ведомства в этой связи пояснило, что санкции не распространяются на лиц, планирующих совершить поездку в РФ из США или обратно.

Прежние пояснения

На прошлой неделе Минфин также дал ряд комментариев по поводу публикации ГЛ1. Так, в частности, говорилось, что США смягчили санкционный режим в отношении ФСБ РФ из-за "прямых жалоб" американских компаний, которым эти ограничения мешали экспортировать в Россию продукцию "наподобие мобильных телефонов или планшетов", а также "программного обеспечения с низким уровнем шифрования". При этом было подчеркнуто, что ограничительные меры против ФСБ в целом "остаются в силе".

По словам эксперта министерства, суть шага заключается в том, что он сделал возможным уплату американскими компаниями определенных сборов, без которых невозможен экспорт в Россию указанной продукции. Платить такие сборы в России положено ФСБ, а та 29 декабря прошлого года была занесена в США в санкционные черные списки.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов объяснял, что речь в данном случае идет не о "смягчении", а лишь об "уточнении" американских санкций. Позже и сам президент США Дональд Трамп заявил, что "ничего не смягчал".